Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 31. mai

Kjetil Bøhn, tidligere Quantafuel-sjef, er tilbake i manesjen. Nå jakter han 3,5 milliarder kroner til hydrogensatsingen Gen2 Energy.

Gen2 satser på å bli Norges første selskap til å produsere grønt hydrogen for eksport i stor skala. Bøhn er selv en av gründerne, og han har satset egne penger på selskapet.

Det er et voldsomt tilbudsrush på boligmarkedet i Oslo, etter at boligprisene har steget med 6,7 prosent så langt i år. Onsdag var det 2.590 bruktboliger for salg, en økning på hele 35 prosent fra samme dag i fjor.

Samtidig melder meglerkjeden Nordvik om rekordmange visninger hos dem, og at mange av boligene deres selges relativt raskt.

Tennisstjerne Casper Ruud har spilt inn 25 millioner kroner i rene prispenger i år, og kan vinne 27 millioner til i French Open. På toppen kommer titalls millioner fra sponsorene.

På listen over tennisspillerne som har spilt inn mest prispenger gjennom tidene, er Ruud nå nummer 34, med nesten 19 millioner dollar. Det tilsvarer 200 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Venstre, som vil innføre en ny arveavgift med et bunnfradrag på 10 millioner kroner. 10 millioner er som musepiss. Flere hundre rike nordmenn må begynne pakkingen.

Venstre skal konkurrere med SV og Rødt, som har lovet at det skal komme en ny arveavgift. Det kaller vi dårlig selskap, skriver Hegnar.

