Oslo Børs i «all-time high»

Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger fra start fredag. Klokken 11.17 står den i 1.441,51, opp 0,9 prosent.

Ny «all-time high» lyder på 1.441,98.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.708 millioner kroner.

Indeksen ligger dermed også an til en klar, ny sluttrekord. Den gjeldende på 1.434,20 ble satt mandag denne uken.

Fredriksen-duo i pluss

Frontline stiger 2,6 prosent til 304,30 kroner på høyest volum så langt etter at en rekke meglerhus har høynet kursmål etter kvartalsrapporten tidligere denne uken. DNB Markets går fra 278 til 346 kroner, og ligger høyest. Fearnley Securities følger like bak på 340 kroner, etter å ha jekket opp fra 310 kroner.

Videre høyner Pareto fra 308 til 332 kroner, mens Carnegie gjør en mindre oppjustering til 330 kroner.

Hafnia fortsetter å sette nye rekorder, og har fredag vært oppe i 92,45 kroner. Siden har den korrigert noe tilbake til 92,30 kroner, opp 1,3 prosent.

Et annet John Fredriksen-dominert rederi, Golden Ocean, er opp 0,8 prosent etter at tørrbulkkonkurrent Jinhui fredag har lagt frem en kvartalsrapport som viste kraftig rateoppgang. Denne aksjen stiger over 6 prosent.

BW LPG videre opp

Ellers i shipping fortsetter BW LPG den oppadgående trenden i kjølvannet av torsdagens rapport som viser at rederiet fortsatt tjener rått med penger. Etter 11 prosent i går er aksjen hittil opp nye 3,5 prosent til 218 kroner.

DNB Markets og Pareto Securities har begge høynet kursmål og gjentatt kjøpsanbefalingene. Førstnevnte går fra 199 til 241 kroner, sistnevnte fra 165 til 242 kroner. Samtidig har Petter Haugen i ABG Sundal Collier nedgradert aksjen til hold, etter å ha satt opp kursmålet fra 215 til 226 kroner.