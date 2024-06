Elon Musk saksøkes for innsidehandel

Elon Musk saksøkes for å ha solgt aksjer for 7,5 milliarder dollar med innsideinformasjon, melder Bloomberg. Motivasjonen bak svindelen skal ifølge aksjoner Michael Perry i Tesla ha vært for å kjøpe X, tidligere Twitter.

Aksjene ble solgt før selskapet leverte sin fjerde kvartalsrapport i 2022. Perry hevder Musk visste bilselskapet kom til å levere dårligere resultater enn forventet i fjerde kvartal 2022. I rapporten kom det frem at selskapet bommet på sine produksjon- og leveringsmål. Dette førte til at aksjekursen stupte med hele 12 prosent.

Samtidig som søksmålet fikk Musk beskjed at han for tredje gang må sitte i avhør for US Securities and Exchange Comission for oppkjøpet av Twitter. Musks advokat Alec Spiro ønsker ikke å kommentere hendelsen.