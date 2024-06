De store teknologiselskapene, ofte omtalt som «Magnificent 7», har flydd høyt på børsene i USA så langt i år, godt hjulpet av sentimentet rundt kunstig intelligens (AI).

Ser man på S&P 500-indeksen er denne opp 10,6 prosent så langt i år, mens «Magnificent 7»-aksjene er opp nærmere 22 prosent.

Justerer man for disse aksjene er oppgangen i S&P 500 på rundt 5 prosent i år, ifølge Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

I en ukerapport skriver strategene det nå er en viss usikkerhet rundt tech-rallyet vi har sett så langt i år. Det er det flere grunner til.

«Innad i Magnificent 7 er det i realiteten kun Nvidia, Apple og Alphabet som kan vise til nevneverdig oppgang over de siste tre månedene. De resterende fire selskapene har utviklet seg flatt, mer i tråd med det øvrige markedet», skriver Bruce og Bernhardsen.

Strategene peker på at det forsåvidt ikke er noen dramatikk i at disse selskapene bytter på hvem som trekker opp, men at Nvidia nå alene står for to tredjedeler av oppgangen blant «Magnificent 7»-aksjene.

«Mye hviler altså på ett selskap, så en viss sårbarhet må vi si at det er i tech-rallyet», skriver Bruce og Berhnardsen.

Må levere

Tech har imidlertid falt tilbake i løpet av uken, med Nvidia som falt 4 prosent torsdag uten at strategene kan se noen utløsende årsak.

«En del spør seg nok hvor lenge tech-oppgangen kan vare, og kanskje særlig for Nvidia», skriver Bruce og Bernhardsen.

Med en P/E på 37 må selskapene levere på ventet inntjeningsvekst for å forsvare prisingen mener stategene.

«Usikkerheten om hvorvidt den høye prisingen av selskapene , og de kraftige investeringene i AI, kan rettferdiggjøres gjør at en nok må regne med relativt store svingninger i denne typen aksjer», konkluderer strategene.