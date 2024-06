Et enkelt grep for å krympe kapitalgapet

Debattinnlegg: Øyvind Fries, adm. direktør i Folkeinvest

I diskusjonen etter at UiS-rektor Klaus Mohn trakk seg fra styret i det statlige investeringsselskapet Nysnø, har det vært snakket om et «kapitalgap» som innebærer at det investeres for lite i teknologiselskaper som jobber med klimautfordringer.

Kapitalgapet for små og mellomstore bedrifter er ikke en ny problematikk. Kapitaltilgangsutvalget påpekte allerede i sin utredning i 2018 et kapitalgap som særlig rammet virksomheter med kapitalbehov opp til 20 millioner kroner.

De fleste av oss heier på nye, grønne teknologiselskaper. Her er det rom for alle gode offentlige og private krefter. Nysnø og andre aktører kan bidra med både store finansielle ressurser og kompetanse.

For mange oppstartsselskaper over hele Norge har denne kapitalen vært avgjørende

Men vi vil også slå et slag for «vanlige folk». Stadig flere av oss investerer nå i aksjer både på børsen og i unoterte oppstartselskaper. Da vi stiftet Folkeinvest i 2015, var selskapet fundert på tanken om at et dysfunksjonelt kapitalmarked hindret vekst som ville være til gode for samfunnet.

Folkeinvest har nesten 70.000 investorer som til nå har tilført 184 unoterte selskaper mer enn 1,1 milliarder kroner. For mange oppstartsselskaper over hele Norge har denne kapitalen vært avgjørende. Aktører som oss er en viktig kapitalkilde for selskaper som trenger mer penger enn venner og familie kan stille med, men mindre enn det som vekker appetitten til de tradisjonelle meglerhusene.

Samtidig gjør vi det enkelt for vanlige folk å spre sine private investeringer på en portefølje av unoterte selskaper, noe som tidligere i praksis har vært forbeholdt proffene.

Her kommer vi til et enkelt grep politikerne kan ta for å bedre kapitaltilgangen for denne typen selskaper: Den såkalte skatteincentivmodellen, Kapitalfunn, gir på visse betingelser skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskaper. Da modellen ble innført for noen år siden, satte man imidlertid den skattefrie grensen til å bare gjelde innskudd over 30.000 kroner i det enkelte selskap.

I dag ser vi at rundt 95 prosent av investeringene hos oss utgjør mindre enn 30.000 kroner i hvert selskap, slik at man går glipp av denne spesielt gunstige skattefradragsmuligheten Kapitalfunn representerer.

Vi kan ikke se noen god grunn til at større investorer skal få en skattefordel som ikke er tilgjengelig for småsparere.

Så her er oppfordringen til norske politikere som vil redusere kapitalgapet: Senk beløpsgrensen for skattefradrag ved investering i oppstartsselskaper!

Øyvind Fries

Adm. direktør i Folkeinvest