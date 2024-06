Har tjent 10 mrd. på 10 år

Pareto-konsernet, som blant annet inkluderer meglerhuset Pareto Securities og forretningsbanken Pareto Bank, leverte et overskudd på 1,35 milliarder kroner for 2023.

– Med en forbedring på nær 33 prosent i årsresultat sammenlignet med året før, må vi si oss meget fornøyd med hva Pareto-selskapene leverte i 2023, sier Trine Charlotte Høgås-Ellingsen, som er daglig leder i Pareto.

– Dette er Pareto-gruppens tredje beste resultat noensinne, sier hun.

Konsernet omsatte for 3,8 milliarder kroner, en økning fra 3,5 milliarder i 2022. Samme år tjente de rett under en milliard før skatt.

Det er Pareto Securities som er den store driveren i systemet. Ifølge Dagens Næringsliv seilte meglerhuset inn et overskudd på 813 millioner kroner i 2023, av en omsetning på 2,3 milliarder kroner.

«Betydelige utfordringer»

Selv om konsernet presterte bra i fjor, er det et stykke unna toppåret 2021. Da sørget det brennhete finansmarkedet for et konsernresultat på over 2 milliarder kroner av en omsetning på hele 5,3 milliarder kroner.

«På tross av betydelige utfordringer i 2023 grunnet ettervirkninger av pandemien, geopolitisk spenning og volatile finansmarkeder, leverte gruppen et solid resultat», heter det i årsrapporten.

Etter de seneste års sterke resultater, har konsernet nå bikket 5 milliarder kroner i egenkapital.

Smiler fra Sveits

Tallene er hyggelig lesing for Svein Støle, som entret Pareto i 1992 og har kontrollert 100 prosent av aksjene i morselskapet siden 2015. Gjennom Pareto eier han 65 prosent av Pareto Securities, mens ansatte i selskapet sitter på resten av meglerforetaket.

Siden Støle tok over selskapet som eneeier for ti år siden, har Pareto-konsernet seilet inn over 10 milliarder i overskudd.

Den tidligere Kapital-journalisten er Norges 15. rikeste mann, med en estimert formue på 16 milliarder kroner. Støle er bosatt i Zug i Sveits, hvor han har bodd siden 2018.