Dobling av konkurser i eiendomsbransjen

I mai ble det en samlet konkursnedgang på 7 prosent, sammenlignet med samme måned året før. Totalt var det 366 bedrifter som ble slått konkurs, mot 392 i april, viser tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet.

Konkurstallene for mai legger seg over de lave nivåene man så under pandemien, men ligger under nivåene som var før pandemien og i 2023.



EIENDOM RAMMES: Høy rente og svak krone rammer eienomsdsbransjen spesielt hardt, mener Kari Mette Almskog i Dun & Bradstreet Norge. Foto: Iván Kverme

Ifølge analyseselskapet kan faktisk alle helligdagene i mai delvis forklare nedgangen. Med færre arbeidsdager, blir også færre konkurser registrert.

Aggregerte tall for de siste 12 månedene viser likevel oppgang på en 3 prosent i antall konkurser, sammenlignet med året før.

– Vi ser at konkurstallene varierer fra måned til måned. I april så vi en kraftig oppgang i antall konkurser. Mai måned viser derimot en svak nedgang. På aggregert nivå de siste 12 månedene ser vi at konkurstallene er økende. Denne trenden støtter Dun & Bradstreets prognoser, sier Kari Mette Almskog, adm. direktør i Dun & Bradstreet Norge.

Markant økning i eiendomsbransjen

Konkurstallene for mai viser en nedgang i samtlige bransjer, med unntak av eiendomsbransjen. For eiendomsbransjen er det derimot en økning på 100 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Almskog peker på makroøkonomiske årsaker til at eiendomsbransjen er rammet av såpass mange konkurser for tiden.