Laveste nybilsalg siden starten av pandemien

Ifølge Thorsen vil årets nybilsalg være det laveste på mange år, som vil føre til en lavere utskiftingstakt i personbilbestanden.

– Det er ingen tvil om at nybilsalget i år blir det laveste på svært mange år. Slik det ser ut nå, styrer vi mot et nybilsalg for året som trolig ender på mellom 105.000-110.000 personbiler. I et «normalår» ligger nybilsalget rundt 150.000 biler, og vi må helt tilbake til 2009 for å finne et så lavt nybilsalg, sier han.



Til tross for at elbilandelen har falt, er Norge fortsatt et land forelsket i elbiler. Ni av de ti mest solgte bilmodellene så langt i år er elektriske. På topp 20 listen er det kun tre bilmodeller som ikke er elbiler, blant dem den gamle traveren RAV4 fra Toyota.

Kineserne opp i 15 prosent

Men det er ikke bare kjente merker som har begynt å prege salgslistene. Nå t blir også tydeligere at det europeiske bilmarkedet blir stadig mer interessant for kinesisk bilproduksjon og salg. Norge, med sin rekordhøye elbilandel, er intet unntak, selv om det norske markedet kun utgjør om lag én prosent av det europeiske bilmarkedet.

– Vi ser en betydelig økning i salget av kinesisk produserte bilmerker og modeller, sammenlignet med samme periode i fjor. I Norge har kinesisk produserte biler nå en markedsandel på rundt 15 prosent, sier Thorsen.



– Det har blitt enda tydeligere at folk ikke tenker mye på om bilene kommer fra Kina, men at det er hva man faktisk får for pengene som avgjør ved nybilkjøp. Kineserne begynner å få et godt grep om det norske markedet, legger han til.

Mange nye varebiler

Mens det i mai var kraftig nedgang i salget av nye personbiler, var det kraftig hopp i antall nye varebiler – en økning i antall på hele 19,5 prosent sammenlignet med mai i 2023. Til sammen ble det i mai registrert 2.622 nye varebiler.

– Det er god fart i økonomien, og mange bedrifter gjør det bra og viser nå en større optimisme. Tallene viser at mange bedrifter både kan og vil bytte ut sin eldre varebil med en ny, sier Thorsen.



Så langt i år er det registrert 12.432 nye varebiler, det er en økning på 26,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Elbilandelen for nye varebiler utgjør 32,2 prosent, det er en andelsnedgang på 3,1 prosentpoeng målt opp mot fjoråret. Andelen dieselvarebiler er 66,7 prosent – og det betyr en andelsøkning på 5,3 prosentpoeng.