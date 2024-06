Nytt rally i GameStop

Den såkalte meme-aksjen GameStop bykser til nok en gang, etter at Keith Gill, mannen som startet rallyet i 2021, la ut et bilde på sosiale medier av en beholdning på fem millioner GameStop aksjer, verdt over 115 millioner dollar.

I førhandelen på Nasdaq Composites-børsen i USA stiger aksjen mer enn 80 prosent etter at bildet ble lagt ut.

Kontoen viste også en posisjon på 120.000 kjøpsopsjoner i GameStop med en innløsningskurs på 20 dollar som utløper 21. juni og som ble kjøpt for omtrent 5,68 dollar hver. GameStop-aksjer stengte fredag på 23,14 dollar.

Skjermbildet ble postet i Reddit-forumtråden r/Superstonk, som tar for seg GameStop-aksjen.

Nytt liv i aksjen

Gill, som går under navnet DeepFuckingValue på Reddit og Roaring Kitty på Youtube, har en enorm innflytelse på småsparerne som investerer i GameStop. I 2021 startet Gill en short-skvis i aksjen, som presset ut flere store aktører og sendte aksjekursen til himmels.

Så ble det stille, frem til om lag tre uker siden, da Gill postet sitt første innlegg på nesten tre år, og sendte aksjen til værs nok en gang, der kursen ble mer enn doblet i mai.

Gill postet ganske enkelt et bilde av en mann i en stol som lener seg fremover, men det var nok til å utløse et rally blant småsparerne. GameStop utnyttet mai-oppgangen ved å samle inn mer enn 900 millioner dollar i en aksjesalg.

Short-skvis

GameStop og Keith Gill ble verdenskjent da Gill startet en kampanje om å skvise ut shorterne i aksjen.

Shorting går enkelt forklart ut på at en aksjonær låner bort aksjer til en annen med avtale om at aksjen skal gis tilbake på et senere tidspunkt. Aktøren som låner aksjen selger den umiddelbart, og håper på at kursen skal falle, slik at den blir billigere å kjøpe tilbake senere når aksjen skal tilbakeleveres.

Risikoen er imidlertid stor, da nedsiden teoretisk sett er uendelig, da det ikke er noe tak for hvor mye en aksje kan stige. Hvis aksjen stiger kraftig, kan shorterne få behov for å dekke shorten så fort som mulig, eller at posisjonene stenges automatisk for å begrense tap. Da stiger kursen kraftig med selvforsterkende effekt, og man får en såkalt «shortskvis», slik vi så for Gamestop i 2021.