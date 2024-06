Dow Jones falt mandag etter svake amerikanske produksjonsdata som vekket bekymring om styrken i økonomien. Den industitunge indeksen falt 0,30 prosent til 38,571.03. S&P 500 steg med 0,11 prosent onsdag og endte på 5.283,40 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,56 prosent til 16.828,67.

Senere denne uken offentliggjøres nye arbeidsmarkedstall i USA. Ifølge Handelsbanken er det ventet at jobbveksten har tatt seg opp fra 175.000 i april til 190.000 i mai. Ledigheten er ventet uendret på 3,9 prosent, mens timelønnsveksten er ventet opp 0,3 prosent måned over måned. Dersom det ender som forventet vil ikke dette være tall som gir Fed den tryggheten de trenger for å kunne øke rentene.

10-årsrenten falt til 0,1 prosent, til 4,4 prosent, og volatilitetsindeksen - VIX - steg 4,18 prosent til 13,46.



Bevegelser

GameStop stjal mandag showet etter å ha steget hele 80 prosent i førhandelen. Dette kom som følge av at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på X og YouTube, har tatt en stor posisjon i videospillforhandleren. Gill skal ha lagt ut et bilde på sosiale medier av en beholdning på fem millioner GameStop aksjer, verdt over 115 millioner dollar basert på fredagens kurs. Kontoen viste også en posisjon på 120.000 kjøpsopsjoner i GameStop. Da børsen stengte på mandag var aksjen oppe 29 prosent.

Videre fikk markedet seg et sjokk da en teknisk feil på New York Stock Exchange (NYSE) sendte A-aksjene for kjendisinvestor Warren Buffetts Berkshire Hathaway ned nesten 100 prosent, fra godt over 620.000 dollar til bare 185. Handelen ble umiddelbart stoppet. Andre selskaper som Barrick Gold og Nuscale ble også påvirket.

Musikktjenesten Spotify steg 4 prosent etter kunngjøringen om prisøkninger på premiumabonnementer i USA i juli. Dette er den svenske selskapets andre prisøkning på ett år.

Søndag offentliggjorde Nvidia sin neste generasjon AI-brikker kalt «Rubin» som skal etterfølge den forrige «Blackwell»-modellen, som ble annonsert i mars. Nvidia endte opp 4,38 prosent.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene).

Facebook steg 2,28 prosent til 477,49 dollar.

Amazon steg 1,08 prosent til 178,34 dollar.

Apple steg 0,93 prosent til 194,03 dollar.

Netflix falt 1,22 prosent til 633,79 dollar.

Alphabet steg 0,39 prosent til 173,17 dollar.

Energi

Europas naturgasspriser endte på det høyeste nivået i år etter at leveranser fra Norge stupte som følge av forsyingsavbrudd.

– Driftsstansene viser den sentrale rollen Norge spiller i å forsyne Europa etter at Russland kuttet mesteparten av gassleveransene via rørledninger som følge av krigen i Ukraina, skriver Bloomberg.

Juni-kontrakten på WTI-oljen falt 0,24 prosent til 74,04 dollar pr. fat, mens Brent-oljen falt 0,26 prosent til 78,16 dollar pr.fat.

Krypto

En kryptovaluta på Solana-blockchainen som bruker GameStops navn, logo og ticker, steg mer enn 120 prosent på mandag, selv om mynten ikke har noen legitim tilknytning til selskapet.

Bitcoin steg 0,15 prosent til 69.253,00, mens Ethereum tikket ned 0,01 prosent til 3.776,93