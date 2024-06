Tungt børsfall i India

Nifty 50 i India faller tirsdag morgen 2,64 prosent, og har på det meste vært ned så mye som 3,5 prosent.

Det skjer etter at tidlig opptelling viser at den indiske statsministeren Narendra Modi ser ut til å vinne valget i landet for tredje gang på rad.

I Japan faller Nikkei 0,14 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,19 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,02 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot styrkes 0,21 prosent. Kospi i Sør-Korea er ned 0,41 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,15 prosent.