Oslo Børs tynges av den fallende oljeprisen tirsdag.

Etter drøyt to timers handel står hovedindeksen i 1.414,78, ned 1,91 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag morgen ned 1,86 prosent til 76,91 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,12 prosent til 72,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Investorene er nå bekymret for økt oljetilbud senere i 2024, samtidig som det er utsikter for svakere enn ventet etterspørsel i USA i tiden fremover.

– Oljeprisene har fått et dobbelt slag nylig, med tilbudshistorien tynget av guidingen fra Opec+ med nedtrapping av noen produksjonskutt fra oktober 2024, mens etterspørselsforholdene ikke får god støtte med svakere enn ventet produksjon i USA, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG, ifølge TDN Direkt.

Og oljeaksjene tynges av den fallende oljeprisen. Equinor går tilbake 3,01 prosent til 294,70 kroner, Aker BP er ned 2,89 prosent til 258,30 kroner, mens Vår Energi svekkes 4,03 prosent til 35,70 kroner.

InterOil Exploration and Production faller 10,56 prosent til 7,20 kroner, og Panoro Energy er ned 6,66 prosent til 33,65 kroner.

Nytt partnerskap

XXL kunne i morges melde at de nå er i ferd med å inngå et strategisk partnerskap med storaksjonær og tungvekter Frasers Group. Aksjen stiger 7,58 prosent til 0,77 kroner.

De to selskapene skal blant annet dele erfaringer og beste praksis med hverandre, inkludert ekspertise på merkevareinnkjøp og partnersamarbeid. I tillegg skal XXL kunne dra nytte av tilgang til Frasers Groups kontrollerte merkevarer og støtte for å akselerere sin Reset & Rethink-strategi.

– Ekspertisen vi har opparbeidet oss gjennom vår Elevation Strategy, spesielt innen partnersamarbeid, store elevation og utnyttelse av våre egne merker, vil være uvurderlig for XXL når de gjenvinner sin posisjon som en ener innen sportsutstyr i Norden, sier Frasers Group-sjef Michael Murray.

Også Zaptec inngår et strategisk samarbeid, og aksjen klatrer 2,83 prosent til 13,80 kroner. Samarbeidet er med Polestar, som blant annet vil promotere Zaptec Go-laderen som den anbefalte hjemmeladeren.

I rødt

Shelf Drilling North Sea meldte sent mandag kveld at de har mottatt en melding fra Havtilsynet om at jackup-riggen «Barsk» ikke har fått samsvarsuttalelse. Riggen kan dermed ikke starte på sin tidligere meldte kontrakt i Norge før dette er på plass.

Shelf Drilling-aksjen er ned 5,37 prosent til 22,20 kroner.

Også en rekke andre oljeserviceaksjer faller tirsdag, som følge av den svekkede oljeprisen.

Av de mest omsatte er TGS nå ned 5,01 prosent til 126,90 kroner, og PGS faller 5,14 prosent til 8,71 kroner. Subsea 7 går tilbake 3,44 prosent til 185,20 kroner.