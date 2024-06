Valg i India: Børsen faller over 5 prosent

Nåværende statsminister Narendra Modis parti - Bharatiya Janata Party (BJP) - leder den foreløpige stemmeopptellingen i India med 39,9 prosent oppslutning. Omtrent en fjerdedel av stemmene er blitt talt opp.

BJP og deres allierte ligger an til å oppnå nærmere 300 seter i underhuset i nasjonalforsamlingen - noe som antyder at det går mot en tredje periode for Modi. For å få flertall trengs det minst 272 av 543 seter.

Det råder derimot usikkerhet om partiet vil klare å oppnå rent flertall alene da opposisjonsalliansen INDIA har overrasket på oppsiden så langt.

Smalere seier

En tidligere fragmentert opposisjon har gått sammen for å utfordre Modi. Sammen med andre partier dannet kongresspartiet en opposisjonsallianse kalt Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA).

Kongresspartiet dominerte tidligere i indisk politikk, men har per nå makt i tre av 28 delstatene.

Ifølge talsmann Salman Soz i kongresspartiet vil det være et «enormt» resultat for opposisjonen og landet dersom den nåværende trenden holder seg.

– Vi er på vei mot et diktatur i dette landet. Folket har bestemt at de ikke vil bli tatt for gitt og ønsker at demokratiet skal blomstre, sa han til Al Jazeera.

Markedet priser inn endringer

De toneangivende indeksene i India - Nifty 50 og Sensex - er ned henholdsvis 5,1 og 5 prosent tirsdag formiddag.

Investeringssjef Umesh Kumar Mehta i pensjonsfondet Samco Mutual Fund forteller til Al Jazeera at markedet priser inn strukturelle endringer i landet.

– De nåværende ledetrådene peker på en allianse og ikke et rent flertall for BJP, som har vært tilfellet det seneste tiåret, sier han og fortsetter:

– Hvis det blir en koalisjonsregjering vil markedet vente på statsbudsjettet for å få klarhet. Inntil videre, forventer vi at markedene vil være nervøse, med mindre Modi forblir statsminister.

Mumbai overrasker

Indias nest mest «kritiske» stat, Maharashtra, ser ut til å levere et helt annet resultat enn hva målingene først antydet.

Tidligere var det antydet at BJP og deres allierte ville vinne 33 av de 48 setene i staten.

Det nåværende resultatet viser at INDIA leder i 28 seter, mens BJP og deres allierte leder i 19. BJP alene leder i 11 seter.

Valget i Maharashtra anses som svært viktig da det er hjem til Indias finansielle hovedstad, Mumbai, som bidrar mest til landets verdiskapning.