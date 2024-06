Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 16.816,34 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 38.422,49 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.272,14 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,2 prosent til 13,66.

GameStop

Mandag klatret spekulasjonsaksjen GameStop 21 prosent, og kort tid etter at handelen tok til tirsdag faller aksjen 5,7 prosent. GameStop var den klart mest omsatte internasjonale aksjen hos DNB Markets i mai, etterfulgt av Nvidia og Tesla.

Nordea forventer moderat vekst

«USA har vært lokomotivet i verdensøkonomien de siste par årene. Veksten er fortsatt sterk, men ledende indikatorer tyder på mer moderat vekst framover», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sitt markedssyn for juni.

Makro

Ifølge Handelsbanken holder mandagens svake industrisignaler fra USA rentekutt-forventningene i live. ISM-indeksen for industrien falt nemlig overraskende til 48,7 i mai, etter 49,2 i april.

«Konsensus hadde heller sett for seg en marginal oppgang, til 49,5 i mai. Det var samtidig noe blandet blant detaljene, med blant annet en oppgang i sysselsettingskomponenten, som igjen har brutt seg gjennom til positivt territorium. Men ordrekomponenten falt noe lenger ned i kjelleren, noe som tyder på at etterspørselen nå svekkes mer reelt», skriver Handelsbanken i en oppdatering.