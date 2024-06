Etter en dårlig start på uken henter Dow Jones seg inn tirsdag. Den industitunge indeksen steg 0,36 prosent til 38,711.09. S&P 500 steg med 0,15 prosent og endte på 5.291,33 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,17 prosent til 16.857,05.



10-årsrenten registrerte sin største to-dagers nedgang i år, på bakgrunn av tegn til en avkjøling av den amerikanske økonomien. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt tirsdag 0,06 prosent, til 4,33 prosent. Fallet ble først utløst av svake amerikanske industrisignaler på mandag, men tirsdag ble rallyet gjenopplivet av en større enn forventet nedgang i ledige stillinger i USA.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg 1,60 prosent til 13,32.

Fremover retter Wall Street blikket mot den viktige rapporten om sysselsetting utenfor jordbrukssektoren, som kommer på fredag. Investorer ønsker et arbeidsmarked som er svakt nok til at sentralbanken kan kutte rentene, men ikke så svakt at det vekker bekymring for en potensiell resesjon, skriver CNBC.

Bevegelser

GameStop stjal mandag showet etter å ha steget hele 80 prosent i førhandelen. Dette kom som følge av at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på X og YouTube, tok en stor posisjon i videospillforhandleren. Tirsdag falt engasjementet og GameStop med 3,9 prosent.

Intel-aksjen falt 0,7 prosent etter å ha steget i forhåndshandelen. Selskapet presenterte flere nye brikker på Computex-messen i Taiwan. Nvidia-aksjen som fikk et boost på mandag etter å ha avduket sin neste generasjons AI-maskinvare, steg tirsdag 0,98 prosent.

Bath & Body Works falt med omtrent 12,5 prosent etter å ha slått inntjening- og omsetningsestimater. Nedgangen skyldtes skuffende guiding for andre kvartal. Cruiseselskapet Carnival steg 5,7 prosent etter å ha kunngjort at de vil integrere P&O Cruises Australia i Carnival Cruise Line. Selskapet sa at dette var det siste i en rekke strategiske tiltak, hvor målet er å øke kapasiteten til flaggskipmerket.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene).

Facebook falt 0,10 prosent til 476,99 dollar.

Amazon steg 0,56 prosent til 179,34 dollar.

Apple steg 0,16 prosent til 194,35 dollar.

Netflix falt 0,34 prosent til 631,62 dollar.

Alphabet steg 0,36 prosent til 173,79 dollar.

Energi

Et fall i oljeprisene etter at OPEC+ kunngjorde planer om å fase ut produksjonskutt på 2,2 millioner fat per dag fra oktober 2024 til september 2025, dro energiaksjene ned. Aksjene til BP, Exxon Mobil og Diamondback Energy falt rundt 2 prosent, mens Chevron-aksjene falt under 1 prosent.

Juni-kontrakten på WTI-oljen falt 1,23 prosent til 73,31 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 0,05 prosent til 77,56 dollar pr.fat.