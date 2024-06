Hentet 100 millioner

Deltakere i emisjonen var blant annet Jonas Warrer (Adm. direktør i GiG Media), Richard Carter (Adm. direktør i GiG Platform & Sportsbook), Agerskov Kapital, Knutsson Holding, Prioritet Finans og Juroszek-familien.

For to dager siden annonserte GIG at de kjøper iGaming-selskapet Casinomeister for 34 millioner kroner.

– Vi har sett stor interesse for å øke aksjeinnehavet i GiG fra eksisterende investorer og nøkkelledere, men også fra nye eksterne parter. Vi er selvsagt glade for at så mange velrenommerte investorer deler vårt syn på vekstmulighetene fremover, og vi er nå bedre rustet til å akselerere vår vekst både organisk og gjennom strategiske oppkjøp. Jeg er også veldig fornøyd med å se at våre nøkkelledere ytterligere samsvarer sine interesser med aksjonærenes ved å gjøre betydelige investeringer selv, sier styreleder Mikael Riese Harstad i en pressemelding.

Emisjonen vil resultere i en utvanning på cirka 2,4 prosent av antall aksjer i GiG.