Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Tech-selskapet Napatech har steget hele 246 prosent på ett år . Det har gitt megagevinst for investorer som Sundt, Ludvig Lorentzen og Northzone-partner Torleif Ahlsand.

En årsak til kursoppgangen er et samarbeid med den amerikanske giganten Intel. Øystein Lodgaard, analytiker i ABG, mener dette er en skikkelig gamechanger for Napatech.

Einar Staff har solgt kremeiendommen sin på Nesodden for 37 millioner kroner. Kjøperen skal være en nordmann bosatt i Monaco.

Selv har Staff nå valgt å flytte ut av Norge, i frustrasjon over dagens politikere. Dette mener han sier mye, siden han alltid har vært glad i Norge.

Ørnulf Høyer vant en knusende seier over sin tidligere investeringspartner, Nordic Kolektive Investment, som krevde ham for 10 millioner kroner.

Høyer er frifunnet fra alle krav om erstatning. I tillegg får han betalt egne saksomkostninger på over 2 millioner kroner. Bakgrunnen for søksmålet var et mislykket samarbeid som skulle få sving på nettbutikken til kleskjeden Høyer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om en oppsiktsvekkende meningsmåling der Rødt dobler oppslutningen til 8,9 prosent. Butikktyveriene til Bjørnar Moxnes er tydeligvis glemt.

Samtidig øker SV oppslutningen til 11,5 prosent, som skal være SVs beste resultat på 20 år. Da er det temmelig blodrødt på Stortinget, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser mai, kl. 11.00

Australia: PMI tjenester mai endelig, kl. 01.00

Sør-Korea: BNP 1. kv. endelig, kl. 01.00

Japan: PMI tjenester mai endelig, kl. 02.30

Australia: BNP 1. kv., kl. 03.30

Kina: Caixin PMI tjenester mai, kl. 03.45

India: PMI tjenester mai endelig, kl. 07.00

Russland: PMI tjenester mai, kl. 08.00

Sverige: Driftsbalanse 1. kv., kl. 08.00

Sverige: PMI tjenester mai, kl. 08.30

Frankrike: Industriproduksjon april, kl. 08.45