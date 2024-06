Vil åpne børs i Texas

Blackrock og Citadel er blant investorene som er investert i selskapet som ønsker å åpne en børs i Texas. Det melder Wall Street Journal.

Gruppen har allerede samlet inn 120 millioner dollar - 1,26 milliarder kroner - fra over 20 investorer.

– Texas' voksende befolkning og den økonomiske veksten i de sørlige statene representerer store muligheter for selskaper, skriver adm. direktør James Lee i Texas Stock Exchange (TXSE) på LinkedIn.

Den nye børsen vil ha hovedkontor i Dallas, Texas.

TXSE hevder å være mer vennlig mot toppledelsen enn børsene NYSE og Nasdaq, som står overfor økende reguleringer og høyere kostnader knyttet til overholdelse.

For eksempel krever Nasdaq at selskaper rapporterer informasjon om mangfold i styret. SEC godkjente kravet i 2021, men kravet er nå opp for en ankesak i en føderal domstol.

TXSE planlegger å starte handel i løpet av 2025 og vil åpne for børsnoteringer i 2026.