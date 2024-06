Den finansielle infrastrukturen vurderes i dag som sikker og effektiv. Driften er stabil, og betalinger kan gjennomføres raskt til lave samfunnsøkonomiske kostnader, understreker Norges Bank i rapporten Finansiell infrastruktur 2024.

Rapporten retter et særlig søkelys mot behovet for sikkerhet og beredskap i betalingssystemet også i framtida.

– Den raske teknologiske utviklingen, kompleksiteten i betalingssystemet og den krevende geopolitiske situasjonen gjør arbeidet med sikkerhet og beredskap på betalingsområdet viktigere og mer krevende enn tidligere, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Han og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland presenterte rapporten på konferansen «Betalingssystemer og IT i finanssektoren» onsdag formiddag.

Nødvendig å prioritere

– Det er nødvendig å prioritere sikkerhet og beredskap i alle ledd, både i den enkelte virksomhet og på tvers av sektorer og landegrenser, sier Longva.

Norges Banks oppgjørssystem utgjør kjernen i betalingssystemet. Dagens oppgjørssystem er effektivt, stabilt og sikkert. Norges Bank utreder nå neste generasjons oppgjørssystem for å sikre effektiv, stabil og sikker drift også i fremtiden.

Sentralbanken leder dessuten arbeidsgruppa regjeringen har satt ned for å vurdere behovet for tiltak som kan gi økt trygghet for at betalinger kan gjennomføres elektronisk «i ulike scenarioer», som digitale angrep mot betalingssystemet og finansiell infrastruktur.

Gruppen skal særlig vurdere behovet for uavhengige beredskapsløsninger.

Frykter cyberangrep

De norske sikkerhetstjenestene har trukket fram nettopp cyberangrep som en økende trussel mot norske virksomheter. I Danmark ble trusselnivået knyttet til cyberangrep hevet så sent som tirsdag.

Et viktig tiltak for å øke motstandskraften mot cyberangrep i finanssektoren er testing av cybersikkerheten i funksjoner som er kritiske for TIBER-rammeverket. I tillegg deltar Norges Bank i grensekryssende tester i regi av andre sentralbanker. TIBER-EU er retningslinjer utarbeidet av Den europeiske sentralbanken for å teste finansielle institusjoners evne til å oppdage, beskytte seg mot og reagere på avanserte cyberangrep.

Norges Bank samarbeider om sikkerhet og beredskap med andre myndighetsorganer, med næringslivet og med myndigheter i andre land.

(NTB)