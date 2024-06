Krever tilbakekjøp av aksjer for 158 mrd.

Det amerikanske hedgefondet Elliott Investment Management har den seneste tiden hamstret aksjer i japanske Softbank. Beholdningen har en verdi på over 2 milliarder dollar - 21,1 milliarder kroner.

Hedgefondet krever nå at Softbank skal initiere et tilbakekjøpsprogram av aksjer til 15 milliarder dollar.

Det forventer at et tilbakekjøpsprogram vil styrke kursen og gi signaler på at grunnlegger og adm. direktør Masayoshi Son har tillit til selskapets nåværende strategi, ifølge Financial Times.

Softbank steg 4,6 prosent til 9.420 yen på Tokyo-børsen onsdag, den høyeste kursen på tre år.

Det er ikke første gang at hedgefondet stiller krav til Softbank. I 2020 kjøpte det aksjer for 3 milliarder dollar og krevde et tilbakekjøpsprogram av aksjer til 20 milliarder dollar. Softbank lystret og Elliott solgte aksjene sine i etterkant.

Softbank-aksjen har steget mer enn 50 prosent så langt i år. Deres eierandel på 90 prosent i den britiske chipgigaten Arm - som ofte omtales som «kronjuvelen» i Storbritannias teknologisektor - har vært en viktig driver bak kursutviklingen.

Elliott Investment Management blir ofte omtalt som en aktivistinvestor som liker å samarbeide med ledelsen og styret bak kulissene. Blant annet har det tidligere krevd endringer hos PayPal, AT&T, Dell, Twitter og Toshiba.