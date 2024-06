Nvidia fortsatte sin AI-drevne oppgang, og overgår nå Apple. Selskapet vokste onsdag til en ny rekord, og nådde en markedsverdi på 3 billioner dollar. Brikkeprodusenten avduket nye brikker i starten av uken som resulterte i et topp på børs. Bank of America sa onsdag at Nvidia kunne stige ytterligere 30 prosent.

Apple var det første amerikanske selskapet som nådde en markedsverdi på 3.000 milliarder dollar i januar 2022, mens Microsoft nådde milepælen i januar 2024.

I mai rapporterte Nvidia resultatene for første kvartal, og knuste Wall Street-konsensus. Selskapet økte inntektene med tregangeren til 26 milliarder doller sammenlignet med i fjor. Rapporten antydet at etterspørselen etter selskapets dyre og kraftige AI-brikker ikke viste noen tegn til å avta. Selskapet forventer å rapportere en omsetning på omtrent 28 milliarder dollar i inneværende kvartal.