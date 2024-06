Investorene flykter som aldri før

Bærekraftssektoren har dratt inn flere billioner dollar i investeringer på få år, men nå flyter pengene ut av de grønne fondene.

Så langt i 2024 har investorer til sammen trukket ut netto 40 milliarder dollar fra grønne fond, ifølge Barclays. Det tilsvarer om lag 420 milliarder kroner, og det er første år at det går mer penger ut enn inn i fondene, melder Financial Times.

Sto igjen på perrongen da fossiltoget gikk

April ble en rekordmåned, da netto pengeflyt ut av fondene var på rundt 14 milliarder dollar.

Spesielt har flere fond lidd under dårlig avkastning i sektorer som jobber med ren energi. Samtidig har de gått glipp av en oppgangen i de fossile selskapene som de aktivt har unngått.

I løpet av de siste tolv månedene har globale bærekraftsfond hatt en avkastning på 11 prosent. Konvensjonelle aksjefond har hatt en avkastning på 21 prosent, ifølge JPMorgan.

Samtidig som ESG-fondene er rammet av pengeflukt kan fond bestående av ESG-obligasjoner se tilbake på 13 måneder på rad med netto kapitalinnskudd, ifølge Barclays. Så langt i år har de grønne obligasjonsfondene dratt inn 22 milliarder dollar.

I tillegg har grønnvaskingsanklager og -skandaler blant noen aktører skapt et omdømmeproblem som har rammet sektoren.

Blant annet godtok den tyske kapitalforvalteren DWS å betale 19 millioner dollar til det amerikanske finanstilsynet for grønnvasking, etter at DWS ble anklaget for å gitt villedende uttalelser i markedsføringen.

Nedgangen nådd Europa

I løpet av april trakk amerikanske investorer alene ut 4,4 milliarder dollar fra ESG-fond. For eksempel har kapitalen i BlackRocks største ESG-fond i USA halvert seg fra 25 milliarder dollar ved slutten av 2021 til 12,8 milliarder dollar i mai.

Det er ikke bare i USA kapitalen flyter ut av klimafondene. Nå rammes også ESG-fond i Europa – en bastion for ESG – av kapitalflukt, hvor det i april ble trukket ut 1,9 milliarder dollar av grønne fond.

Appetitten etter ESG-fond nådde et toppunkt mot slutten av 2021, rett før Russland invaderte Ukraina og trigget en kraftig oppgang i energiprisene og for fossile aksjer.

I tillegg har de økte rentene rammet aksjekursene til blant annet vekstselskaper innenfor teknologi, som typisk har vært en favoritt blant ESG-fond.