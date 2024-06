Oslo Børs har godkjent søknaden om notering av Nels nyutskilte Fueling-divisjon Cavendish Hydrogen, opplyser selskapet i en børsmelding.

Godkjennelsen fra Oslo Børs er betinget av at Cavendish oppnår minst 500 aksjonærer, hver med aksjer verdt minst 10.000 kroner, og at minst 25 prosent av aksjene er i fri flyt. Nel og Cavendish forventer å oppfylle disse kravene gjennom utdeling av Cavendish-aksjer til Nels aksjonærer.

Noteringen er planlagt til 12. juni 2024, forutsatt at alle betingelser oppfylles og prospektet godkjennes av Finanstilsynet.

Styret i Nel har besluttet å utdele drøyt 33.618.145 Cavendish-aksjer som utbytte til sine aksjonærer ved handelsslutt 7. juni, med registrering i VPS innen 11. juni 2024. Aksjonærene vil motta én Cavendish-aksje for hver 50 aksjer de eier i Nel, med avrunding til nærmeste hele aksje.

Nel og Cavendish Hydrogen er blitt bistått av Carnegie, Arctic Securities og Fearnley Securities i forbindelse med noteringen, mens Wikborg Rein Advokatfirma er juridisk rådgiver for Nel og Cavendish, og Advokatfirmaet Thommessen AS for managerne.