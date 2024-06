Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 7. juni

Plan- og bygningsetaten i Oslo har tapt ti av ti prinsippsaker hos Statsforvalteren, som slakter praksisen om terreng, støy, areal og trær.

André Falchenberg er én av mange utbyggere som har irritert seg over at Plan og bygg har motarbeidet boligbygging i Oslo. Han sier det er fullstendig galskap, og at dette viser en endeløs inkompetanse som aldri stopper.

---

Hav Eiendom tjente 1 milliard kroner da selskapet solgte seg ut av kontorbygget Diagonale i Oslo. Nå vil det sette pengene i arbeid så raskt som mulig.

Dermed fremskyndes byggingen av flere tusen boliger ved Oslofjorden. På Grønlikaia vil Hav Eiendom bygge 1.500 boliger, og på Filipstad vil selskapet bygge 3.000 boliger.

---

Gründerne av restaurantkjeden Olivia kjøper tilbake kjeden til spottpris.

De solgte tre restauranter til Herkules Capital i 2015 med en prising på 250 millioner kroner. Nå kjøper de tilbake 16 Olivia-restauranter for samme sum.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NRKs artikkel om at norske bedrifter med totalt 550 milliarder kroner i overskudd betalte ingenting i selskapsskatt i årene 2017 til 2022.

Hele NRK-avsløringen var retten til fremføring av underskudd, noe av det enkleste i skatteretten. Staten sender 6 milliarder kroner til NRK hvert år, og dessverre er det slik at det knapt er noe som går til økonomisk journalistikk. I NRK råder amatørene, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro

Norge: Industriproduksjon, april (08.00)

Kina: Valutareserver, mai

Kina: Handelsbalanse, mai (05.00)

India: RBI, rentebeslutning (06.30)

Danmark: Industriproduksjon, april (08.00)

Tyskland: Handelsbalanse, april (08.00)

Tyskland: Industriproduksjon, april (08.00)

Storbritannia: Halifax boligpriser, mai (08.00)

Frankrike: Handelsbalanse, april (08.45)

Eurosonen: BNP 1. kvartal. 3. estimat (11.00)

Eurosonen: Sysselsetting, 1. kvartal, endelig (11.00)

Russland: Rentebeslutning (12.30)

Canada: Arbeidsledighet, mai (14.30)

USA: Non-farm payrolls, mai (14.30)

USA: Arbeidsledighet, mai (14.30)

Eurosonen: ESB-sjef Lagarde, tale (16.15)

Annet

FAO: Matprisindeks mai (10.00)

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

Eksklusive utbytte

Baltic Sea Properties, BW LPG, Flex LNG, Golar LNG, SalMar

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene