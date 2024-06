GameStop fortsatte sine voldsomme svingninger og endte dagen opp 47,5 prosent. Aksjen har steget 80 prosent denne uka. Bakgrunnen for torsdagens oppgang er at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på sosiale medier, har annonsert en livestrømning på Youtube fredag. Investorer spekulerer i om han skal snakke om sin posisjon i selskapet og hvordan han ser utviklingen i selskapet fremover.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Kina: Valutareserver mai

Kina: Handelsbalanse mai, kl. 05.00

India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30

Danmark: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon april, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser mai, kl. 08.00

Frankrike: Handelsbalanse april, kl. 08.45

ØMU: BNP 1. kv. 3. estimat, kl. 11.00

ØMU: Sysselsetting 1. kv. endelig, kl. 11.00

Russland: Rentebeslutning, kl. 12.30

Canada: Arbeidsledighet mai, kl. 14.30

USA: Non-farm payrolls mai, kl. 14.30

USA: Arbeidsledighet mai, kl. 14.30

ØMU: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 16.15

Annet:

FAO: Matprisindeks mai, kl. 10.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Ekskl. utbytte:

Baltic Sea Properties, BW LPG, Flex LNG, Golar LNG, SalMar