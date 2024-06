«Månedens viktigste nøkkeltall»: Jobbveksten i USA høyere enn ventet

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA økte med 272.000 stillinger i mai, viser den nye, månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra US Bureau of Labor Statistics. Tallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 185.000.

Den allerede rapporterte dataen ble også revidert nedover. Mars-tallene ble revidert ned med 5.000, fra 315.000 til 310.000, og endringen for april ble revidert ned med 10.000, fra 175.000 til 165.000.

Med disse revisjonene er sysselsettingen i mars og april til sammen 15.000 lavere enn tidligere rapportert.

Sterke tall

– Dette er så sterke tall at Fed-sjefen får en utfordring på rentemøtet i neste uke, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank, og fortsetter:

– Dette tvinger han trolig til åpne døren for rentehopp.

Fed offentliggjør ny rentebeslutning onsdag i neste uke. Samme dag vil også inflasjonstallene for mai også slippes. Styringsrenten i USA ligger i dag i intervallet 5,25-5,50 prosent.

STERKE TALL: Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank peker på at Fed-sjefen får en utfordring på rentemøtet i neste uke. Foto: Jan Inge Haga

– Disse tallene gjør at et blir mer trykk i økonomien. For å styre inn mot en myk landing, må Fed rett og slett vurdere enda et rentehopp, sier han, og fortsetter:

– Det kan faktisk være aktuelt ganske raskt og kanskje allerede i juli.

Høyere arbeidsledighet

Videre steg arbeidsledigheten fra 3,9 prosent til 4,0 prosent - det er den høyeste ledigheten rapportert siden januar i 2022.

På forhånd var det ventet 3,9 prosent arbeidsledighet i mai. Timelønnsveksten steg 0,4 prosent i mai - det var høyere enn ventet.

Futures reagerer negativt på tallene. Ifølge MarketWatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,5 prosent, at S&P 500 vil falle 0,6 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.