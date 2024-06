Liberums vinneraksjer på S&P 500

Liberum har laget en liste over de S&P 500-aksjene som har størst oppsidepotensial basert på prognoser for inntjeningsvekst de siste månedene, melder CNBC.

Blant de mest lovende på listen er AI-yndlingen Nvidia. Forventet inntjeningsvekst skal ha vært på 25 prosent de siste seks månedene. AI-aksjen er opp med over 150 prosent så langt i år og handles fredag for omtrent 1.212 dollar per aksje.

Et annet selskap på listen er General Motors. Wall Street forventer oppside for bilselskapet. General Motors har hatt en økning på over 35 prosent i sin forventede inntjeningvekst de siste seks månedene. Aksjen har overgått S&P 500 med en opptur på 27 prosent så langt i år. Ifølge LSEG har den gjennomsnittlige analytikeren en kjøpsanbefaling og et kursmål som antyder 18,5 prosent oppside.

Andre store navn som havnet på Liberums liste inkluderer Netflix, Meta og Amazon. Aksjene er opp henholdsvis 36, 42 og 23 prosent hittil i år.