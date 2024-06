Biden hevder han kjente Putin som ung KGB-agent

President Joe Biden i USA befant seg torsdag i Normandie i Frankrike for å markere 80-årsjubileet for D-dagen. I den anledning hadde nyhetskanalen ABC et intervju med presidenten.

Under intervjuet hevdet Biden at han hadde et langt forhold til Russlands president, Vladimir Putin, da journalist David Muir spurte om han var bekymret for Putins atomtrusler.

– Jeg har kjent ham i over 40 år, sa Biden og fortsatte:

– Han har bekymret meg i 40 år, og han er ikke en anstendig mann. Han er en diktator.

På midten av 1980-tallet var Putin en ukjent, men fremadstormende KGB-agent i begynnelsen av 30-årene, mens den da 42 år gamle Biden var senator i USA.

Den kalde krigen pågikk også, og det var svært lite kontakt mellom Vesten og Sovjetunionen, ettersom dette fortsatt var en tid med et «jernteppe» som skilte Europa.

Kreml svarer

Kreml svarte på intervjuet fredag: «Det er ofte vanskelig å forstå hva USAs president Joe Biden mener med sine uttalelser,» sa de.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov uttalte videre: «Noen ganger kan man bare undre seg over hva USAs president mener, inkludert når han snakker om å ha kjent Putin i 40 år.»

Han sa videre at man kan trekke svært dype, analytiske konklusjoner om hvordan Biden kan ha blitt kjent med ham på den tiden.

Når det gjelder diktator-bemerkningen, sa Peskov at Putin «ikke reagerer og vil ikke reagere» på slike «fornærmelser». Peskov uttrykte videre overraskelse over at slik «retorikk og slike uttrykk brukes om et annet statsoverhode.»