Doblet omsetningen: Badstuegründer dro inn 23 millioner.

– Vi har sett at det er utrolig sårbart å ekspandere med eiere som ikke har noe ekstra kapital, hvis noe ekstraordinært inntrer. Jeg hadde en romantisk tanke om et desentralisert eierskap, hvor lokale ildsjeler investerer, men med vår modell så vi at det ikke fungerte så bra, sier hun.

Fremover ser hun på muligheter for å høste storbyfordelene internasjonalt.

– Vi har fått masse interesse fra USA, da særlig San Francisco, og Chicago, Seattle. Canada er også veldig interessant. Det er også muligheter for å satse på København og Stockholm, eventuelt Tyskland, som er et fantastisk marked. I Norge ligger det litt begrensninger da det ikke er så mange mennesker.

HENTER PENGER: Kristin Lorange skal bygge en solid vekststrategi og hente penger i 2025. Foto: KOK

Økte kostnader

Selskapet fikk et resultat før skatt på 330.000 mot -289.000 i 2022. Kostnadene økte altså kraftig fra 12,6 millioner til 22,5 millioner. Dette skyldes både forskning og investeringer.

– Vi jobber hele tiden med å justere og utvikle konseptet. Selv om vi har en god og stabil drift nå, ønsker vi hele tiden å teste ut forskjellige funksjoner og varianter av konseptet. Dette innebærer at det er et stort element av forskning i den daglige driften også. Vi samler alle erfaringene våre i en playbook, som selvfølgelig heter Kokeboka.

I 2023 investerte KOK blant annet i en lekter som de bygde om til en badebrygge.

Sikter på ny dobling

KOK har nesten doblet omsetningen tre år på rad, og slik planlegger Lorange at det skal fortsette. Budsjettet for KOK Oslo i år er på 45 millioner.

– Målet er at et medlemskap på KOK skal være like vanlig som et medlemskap på SATS, sier gründeren.