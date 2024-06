Dæhlie-fond dro inn 280 millioner i fjor

Anaxo Capital er blant de største privateide forvaltningsselskapene i landet, etter at skiesset Bjørn Dæhlie, kameraten Ole Anker-Rasch og avdøde Peder Backe innbetalte 50 millioner kroner hver som startkapital tilbake i 2010.

Årsregnskapet for 2023 viser at inntektene for fondet endte på 279 millioner kroner, ned fra 330 millioner kroner året før. Den største endringen på inntektssiden finner man i posten for inntekter ved realisasjon av verdipapirer, som endte på 162 millioner kroner i fjor, ned fra 239 millioner kroner i 2022.

Driftsresultatet så imidlertid et stort hopp fra 15 millioner kroner i 2022 til 93 millioner kroner i fjor, etter at kostnadspostene for 2022 ble preget av store beløp knyttet til tap ved realisasjon av aksjer, samt verdinedgang på aksjer.

Tilsvarende økte stille deltageres andel av overskuddet, ifølge regnskapet.

Anaxo Capital (Mill. kr) 2023 2022 Sum inntekter 279 330 Driftsresultat 93 15 Resultat før skatt 0,2 0,0 Årsresultat 0,2 0,0

Satser på Equinor

Siden oppstarten har forvaltningskapitalen steget fra 150 millioner kroner til dagens 2,2 milliarder. Flere kjente familier og investorer har plassert deler av sine sparepenger hos Anaxo.

Fondet har et fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden, i tillegg til likvide obligasjoner og direkteinvesteringer i fast eiendom.

Kapitalen kan fritt allokeres mellom aktivaklasser, og har ingen øvre eller nedre grense for allokering innenfor aksjer eller obligasjoner. Fondets snittallokering har de siste 12 månedene har vært cirka 70 prosent i aksjer, 20 prosent i obligasjoner og 10 prosent i eiendom.

Ifølge notene i regnskapet, var den samlede markedsverdien av kortsiktige investeringer 1,49 milliarder kroner ved inngangen til året, hvorav børsnoterte aksjer utgjorde 1,04 milliarder, obligasjoner utgjorde 389 millioner, mens unoterte eiendomsaksjer utgjorde 54 millioner kroner.

Equinor er den største plasseringen blant de børsnoterte aksjene, etterfulgt av DNB og Schibsted. Fondet har også posisjoner i Vår Energi og Aker BP.