Forventer OpenAI-samarbeid

Apple-aksjen har stagnert i 2024 da de ikke har klart å henge med på AI-bølgen på samme måte som andre teknologiselskaper. Presset på administrerende direktør Tim Cook er dermed skyhøyt på mandag og det forventes at han kommer spektakulære nyheter innen kunstig intelligens.

– I vår oppfatning representerer WWDC den viktigste begivenheten for Apple på over et tiår, da presset for å bringe en generativ KI-teknologi for utviklere og forbrukere er stort, sier Wedbush-analytiker Dan Ives.

OpenAI-samarbeid

MarketWatch skriver at det er forventet et samarbeid med OpenAi.

– Vi forventer den formelle kunngjøringen av et flaggskip OpenAI-samarbeid som vil bestå av en OpenAI Chatbot med eksklusive funksjoner, som utnytter Apples egne store språkmodeller så vel som skybaserte, sier Ives.

I tillegg er det forventet en forbedret Siri, og nyheter innen personvern.