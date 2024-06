Franske aksjer starter uken med fall, etter at president Emmanuel Macron valgte å oppløse generalforsamlingen og skrive ut nyvalg etter at hans parti tapte stort i EU-parlamentsvalget.

Fallet blir ledet av de franske bankaksjene, der BNP Paribas startet uken ned over 8 prosent, mens Societe Generale falt 5,5 prosent.

Etter en times handel har aksjene hentet seg litt inn, men ligger fremdeles godt ned. Luksusgiganten LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton falt om lag 1,7 prosent.

Den brede CAC 40-indeksen, som tar for seg de 40 største og mest likvide aksjene som handles på Euronext Paris, åpnet uken ned om lag 2,4 prosent, mens den bredere CAC-indeksen falt om lag 1,8 prosent. Den europeiske referanseindeksen Stoxx 600 falt 0,5 prosent.

Euroen falt om lag 0,5 prosent mot dollaren, til 1,07 dollar pr. euro. Euroen har falt nær tilsvarende mot den norske kronen.

Dårlig nytt for markedet

Macrons avgjørelse kom etter at meningsmålinger antydet at Marine Le Pens parti Rassemblement National ville være dobbelt så stort som Macrons Renaissance.

«For meg, som alltid har ment at et samlet, sterkt og uavhengig Europa er bra for Frankrike, er dette en situasjon jeg ikke tåler. Jeg har bestemt meg for å gi dere valget om vår parlamentariske fremtid med et nytt valg,» sa Macron. Første valgomgang skal avholdes 30. juni, etterfulgt av andre valgomgang 7. juli.

Ifølge Reuters er det franske nyvalget dårlig nytt for europeiske aksjer.

«Det er sannsynligvis noe dårlige nyheter for markedene, og introduserer et uventet element av usikkerhet, sa Berenbergs sjeføkonom Holger Schmieding ifølge nyhetsformidleren.

Han trekker frem at Storbritannia avholder parlamentsvalg 4. juli og at viktige valg i USA finner sted i november, mens markedene nylig har blitt skjøre som følge av at forventningene om amerikanske rentekutt har svekket seg.

Kathleen Brooks, forskningsdirektør ved handelsplattformen XTB, sa ifølge Reuters at «sjokkfaktoren» fra Macrons beslutning om å utlyse et hastevalg vil veie tungt på europeiske markeder på mandag, men hvem som seiret i selve valget kunne ha større betydning.

«Spørsmålet for tradere av euro og europeiske aksjemarkeder er hvor radikale Marine Le Pen og Jordan Bardella vil være hvis de gjør det bra i det franske parlamentsvalget», skal hun ha sagt videre.