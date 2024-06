Konkurransetilsynet godkjenner fusjon

Konkurransetilsynet godkjenner sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank. Det fremgår av en pressemelding mandag ettermiddag.

– Vi er veldig fornøyde med å få svar fra Konkurransetilsynet nå før sommeren, og ser fram til at Finanstilsynet også behandler saken i tråd med sine rutiner, sier adm. direktør Klara Lise Aasen i SpareBank 1 Østlandet, og fortsetter:

– Dette er et viktig skritt i retning av juridisk fusjon, satt til omkring 1. november i år. Vi gleder oss til å få Totens Sparebank integrert i konsernet og at vi sammen kan skape ytterligere verdi for kundene i lokalsamfunnene på hele Østlandet.

Bankene tar sikte på gjennomføring av sammenslåingen omkring 1. november 2024.