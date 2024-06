Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 11. juni:



Aksjonærene i Klaveness Combination Carriers har bøttet inn penger siden rederiet ble notert på hovedlisten på Oslo Børs i desember 2021. Torvald Klaveness-gruppen, som eier rundt halvparten av aksjene, har tjent 2,5 milliarder kroner.

De neste tre årene kan storeieren tjene ytterligere 2 milliarder bare i utbytter. Det estimerer Petter Haugen, analytiker i ABG Sundal Collier, som er superbull til rederiet.

De norske eierne av resorten Sunrise Gardens i Bulgaria gjør en kriseemisjon til en aksjekurs på 12 øre, men forsøker samtidig å selge feriestedet til 12 ganger prisingen.

Egil Melkevik, styreleder i Black Sea Property, sier det kan bli en veldig god avkastning for dem som var med i den seneste emisjonen. Samtidig vedgår han at desto lenger bakover i historikken du går, desto dårligere blir det.

Jarand Rystad, sjefen for Rystad Energy, spådde for to år siden at oljeprisen ville kollapse i år. Noen kollaps ble det ikke, men prisen har falt fra 120 dollar fatet til 80 dollar. Og Rystad tror det fortsatt er mulighet for oljekollaps.

Han sier det er overtilbud i markedet, men at Opec styrer. Nå tror Rystad det er en mulighet for at oljeprisen kollapser i 2025.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NRKs reportasje om norske selskapers skattetall. Vår konkurrent E24, ved kommentator Johann D. Sundberg, overser kritikken og skriver at «egentlig fortjener NRK litt skatteros».

Har Sundberg flyttet inn hos NRK? NRK-journalistene skulle ha kjent til fremførbart underskudd. Da ville gigatabben kanskje vært unngått. Så får Sundberg og E24 glede seg over at de en gang kan bruke sine underskudd til å unngå skatt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Australia: NAB bedriftstillit mai, kl. 03.30

UK: Arbeidsledighet april, kl. 08.00

USA: NFIB bedriftstillit mai, kl. 12.00

Russland: Handelsbalanse april, kl. 15.00

Annet:

Borgestad: Ekskl. 40:1-aksjespleis

Nordic Unmanned: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Vow: Investorseminar om cruise, Haakon VIIs gate 2, kl. 10.00, webcast

Cavendish Hydrogen: Selskapspresentasjon, webcast kl. 12.00

Opec: Månedsrapport

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ordinær generalforsamling:

Obos