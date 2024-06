Markedet venter på onsdagens inflasjonstall og mulige signaler fra Fed

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 17.164,29 poeng mens Dow Jones faller 0,6 prosent til 38.629,89 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.343,25 poeng.

Oppdatert: Etter 25 minutters handel har Dow Jones falt 0,9 prosent, S&P 500 er ned 0,6 prosent mens Nasdaq er ned 0,5 prosent.

Teknologigiganten Nvidia stiger 0,2 prosent mens spekulasjonsaksjen GameStop faller 7,6 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,5 prosent til 13,18.

JPMorgan-strateg Marko Kolanovic mener utsiktene for aksjer ser dystre ut ettersom sjansene for rentekutt fra den amerikanske sentralbanken avtar, samtidig som det er flere risikomomenter i markedet, ifølge CNBC.

Inflasjonstall + Fed

«Markedet venter i spenning på inflasjonstallene som kommer på onsdag, og ikke minst rentemøte til Fed. Markedsprisingen er fortsatt på vippepinnen hvorvidt det blir rentekutt i september eller i november og med totalt 1,4 rentekutt i år», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

I tirsdagens morgenrapport fra Nordnet skriver analytiker Roger Berntsen at signaler om kommende kutt kan utløse bevegelser i markedet.