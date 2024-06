GM bremser elbilproduksjonen

General Motors nedjusterer sine salgsforventninger for elbiler i 2024. Grunnen skal være svakere etterspørsel fra det amerikanske markedet. Det skal produseres mellom 200.000 og 250.000 enheter, istedenfor å opprettholde en produksjon på opp mot 300.000 elbiler, melder CNBC.

General Motors spår at elbiler vil utgjøre 8 prosent av bilsalget i USA i 2024. Dette er lavere enn flere andre analytikeres prognoser, som ligger på rundt 10 prosent.

– Vi vil tilpasse produksjonen etter etterspørselen, som vokser langsommere enn vi hadde forutsett, sier finansdirektør Paul Jacobson i General Motors under en investorkonferanse.

Ifølge selskapet vil elbilproduksjonen først bli lønnsom når de når 200.000 solgte elbiler. General Motors forutser bedre resultater i andre kvartal 2024 sammenlignet med de første tre månedene av året.

Citi: En doblingskandidat

Aksjen er opp 34,23 prosent hittil i år og handles for 48,37 dollar per aksje. Citi-analytiker Itay Michaeli har ståltro på at utviklingen fortsetter. Han ser muligheter for selskapet til å styrke sin posisjon i elbilmarkedet, og klasker til med et kursmål på 96 dollar.

«De neste kvartalene blir avgjørende for å levere på elbilområdet, men vi liker fortsatt risk/reward i aksjen siden et vellykket utfall ytterligere vil styrke argumentet om at GM underpresterer betydelig (ved en P/E på rundt 5), samtidig som GM trolig vil erobre en tosifret andel av elbilmarkedet i USA», skrev han ifølge nettstedet i en rapport i slutten av april.