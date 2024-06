Short-konge gir opp etter dobbel smell

Shortselgeren Citron Research har avsluttet shortposisjonen i GameStop. Det fremkommer av en tweet på X onsdag ettermiddag.

«Det er ikke fordi vi tror på at en turnaround i selskapet noen gang vil skje, men med 4 milliarder dollar i banken har de nok av tid til å berolige sine kultlignende aksjonærer», heter det.

«Til tross for at Wedbush i dag satte et kursmål på 11 dollar pr. aksje, respekterer vi markedets irrasjonalitet».



Andrew Left, grunnleggeren av Citron Research, forteller til Reuters at han vil shorte aksjen igjen dersom den handles til mellom 45 og 50 dollar i fremtiden. Han oppga videre at de har avsluttet shorten med en fortjeneste, uten å oppgi et nøyaktig beløp.

Helomvendig

Tweeten kommer kun én uke etter at Citron meldte om en ny shortposisjon i GameStop. Begrunnelsen var at aksjen var «ekstremt overpriset», i følge Wall Street Journal.

Han sa videre at kursoppgangen gir null mening og viser at USA har blitt en «nasjon full av gamblere».



Den erfarne shortselgeren brant seg på sitt første veddemål mot GameStop i 2021 der Citron måtte avslutte shortposisjonen med et tap på 100 prosent etter vill kursoppgang. Det sluttet også å publisere shortrapporter etter at grunnleggeren Left opplevde at «fanatiske» GameStop-aksjonærer trakasserte ham.

Left uttalte den gang til avisen Journal at han lærte av hendelsen og at han ikke vil gjøre store veddemål mot «kult-aksjer» lengre.

– Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, sa han.

Citron Research har tidligere gjort seg svært bemerket med store veddemål mot farmasøytselskapet Valeant og Kinas nå nedlagte eiendomsgigant Evergrande.