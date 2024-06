46 mrd. dollar utradert i WeWork

Selskapet som en gang skulle revolusjonere kontorutleie, WeWork, melder tirsdag at det er reddet fra konkurs.

I november 2023 søkte det om konkursbeskyttelse gjennom en såkalt Chapter 11-prosess.



Den gang hadde det en gjeld på 18,7 milliarder dollar og eiendeler verdt 15 milliarder dollar. I New York var selskapet den største private leietageren av kontorearealer, med kontorfellesskap på 87 adresser i byen.

Under Chapter 11 har det konvertert 4 milliarder dollar med gjeld til egenkapital, samt sikret 400 millioner dollar i egenkapital. Det har også redusert årlige leiekostnader med mer enn 800 millioner dollar.

WeWork anslår at egenkapitalen etter konkursbeskyttelsen er verdt vel 750 millioner dollar - en kraftig nedgang fra verdsettelsen på 47 milliarder dollar i 2019.



Porteføljen inkluderer nå omtrent 4,2 millioner kvadratmeter med kontorarealer fordelt på 600 lokasjoner i 37 land.

Kriserammet

Nesten nøyaktig to år etter selskapet ble børsnotert via et skallselskap (Special Purpose Acquisition Company – SPAC), søkte WeWork om konkursbeskyttelse.

I løpet av få år klarte det å brenne gjennom store mengder med penger fra investorer.

Totalt har det brukt opp 13,8 milliarder dollar - som ble hentet inn over 22 runder. Mye av dette kom fra SoftBank og deres Vision Fund.

I 2019 ble WeWork verdsatt til 47 milliarder dollar i en runde ledet av SoftBank. Selskapet forsøkte så å bli børsnotert, men mislyktes.

I april avslo WeWork også et tilbud på 650 millioner dollar fra medgrunnlegger og tidligere adm. direktør Adam Neumann om å kjøpe selskapet tilbake. Hans bud var ikke høyt nok til å overbevise kreditorene, ifølge Reuters.