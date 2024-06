Børsnykommer faller markant

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.416,36 poeng, opp 0,7 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 82,89 dollar, opp 1,2 prosent. Equinor stiger 0,8 prosent til 300,75 kroner, mens Aker BP stiger 1,6 prosent til 264,70 kroner.

Verden styrer mot et svimlende overskuddstilbud av olje før 2030, hevder Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin månedlige rapport. Økningen av global oljeproduksjonskapasitet ledes ifølge rapporten av USA og andre produsenter på det amerikanske kontinentet.

Onsdag ble Nel-datteren Cavendish Hydrogen notert på Oslo Børs. I forkant av noteringen besluttet styret i Nel å dele ut drøyt 33,6 millioner Cavendish-aksjer som utbytte til sine aksjonærer 7. juni. Aksjonærene mottok da én Cavendish-aksje for hver 50 aksjer de eide i Nel. Nykommeren faller hele 20,9 prosent til 25,00 kroner.

– Som vi tidligere har henvist til i våre analyser har et høyst sannsynlig scenario, som nå spiller seg ut, vært at det vil være et salgspress i Cavendish-aksjen, sier analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities.

Aqua Bio Technology har inngått avtale om å kjøpe alle utestående aksjer i frakt- og logistikkselskapet Jetcarrier. Kjøpesummen kan komme opp i 241 millioner kroner, hvorav 126 millioner brukes til å tegne 18 millioner Aqua Bio-aksjer til en kurs på syv kroner stykket. Det er 80 prosent over tirsdagens sluttkurs på Euronext Expand. Aksjen stiger 40,9 prosent til 5,48 kroner.

Otovo oppretter tre nye topplederroller som konsoliderer funksjonene til salg, drift og feltoperasjoner på tvers av konsernet. Andreas Thorsheim fortsetter som konsernsjef. Aksjen stiger 4,3 prosent til 2,08 kroner.

På onsdagens kapitalmarkedsdag meldte Stolt-Nielsen at selskapet ser en økning i TCE-inntjeningen i andre kvartal på 8-10 prosent, sammenlignet med første kvartal. Aksjen stiger 4,0 prosent til 484,00 kroner.

SEB hever kursmålet på Hexagon Composites fra 30 til 40 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset oppdatert sine estimater etter salget av Ragasco. Aksjen faller 1,8 prosent til 32,50 kroner.