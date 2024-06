Investorer skygger eiendom som aldri før

For ikke på 15 år har globale kapitalinstitusjoners eiendomsinvesteringer nådd et like lavt eksponeringsnivå som i dag, skriver Bank of America i sin strategirapport for mai. Konklusjonene trekkes etter at den amerikanske investeringsbanken har undersøkt sektormiksen til 245 internasjonale kapitalinstitusjoner med en samlet forvaltningskapital på rundt 640 milliarder dollar, vel 6.700 milliarder kroner. Rundt 30 prosent av respondentene oppgir nå å være undervektet eiendomssektoren, det til fordel for konsumaksjer, obligasjoner og kontanter, sektorklasser som blir stadig mer populære blant forvalterne.

Det kinesiske eiendomsmarkedet er fortsatt svakt, noe som i seg selv gir høy risikoaversjon. Men investorenes eiendomsskepsis bunner særlig i at inflasjonstallene globalt ikke synes å komme nok ned til å kunne forsvare brede rentekutt. Det gir utsikter til fortsatt betydelige rentebelastninger for eiendomsselskapene, samtidig som høye renter i seg selv innebærer vedvarende press på eiendomsverdier. Særlig amerikanske renter forblir høye, forårsaket i første rekke av svært stive lønnsstigningstall.

Forvalterne liker heller ikke, ifølge Bank of America-rapporten, det massive refinansieringsbehovet amerikanske eiendomsselskaper står overfor i 2024. Da må det refinansieres lån til en samlet verdi av hele 820 milliarder dollar, vel 8.600 milliarder kroner, og til rentebetingelser adskillig høyere enn da lånene ble etablert. Og USA-skepsisen deles åpenbart også av andre investorer. For mens den brede referanseindeksen S&P 500 er opp med rundt 12 prosent så langt i år, er de amerikanske eiendomsaksjene, målt ved S&P 500 Real Estate Sector, i samme periode ned med rundt fem og en halv prosent.