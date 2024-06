Kryptoplattformer har fått hemmelig pålegg fra Skatteetaten om å dele data om alle kundenes transaksjoner i 2022 og 2023. Nå risikerer tusenvis skattesmell og tilleggsskatt.

48.155 personer oppga at de eide kryptovaluta i skattemeldingen for 2022. I en undersøkelse tidligere i år ble det anslått at 395.000 nordmenn eier kryptovaluta. Det betyr at under 15 prosent av de som eier kryptovaluta, har opplyst om dette i skattemeldingen.

Nvidia er verdens nest mest verdifulle selskap, men to norske vekstselskaper prises høyere.

Halvlederselskapet Nordic Semiconductor handles til 89 ganger forventet inntjening i 2025, som er høyere enn for Nvidia. Rubrikkselskapet Schibsted handles til 78 ganger forventet inntjening i år, som også er høyere enn for Nvidia.

Nvidia, med en markedsverdi på snaut 3.000 milliarder dollar, handles nå til 46 ganger forventet inntjening i år.

Cavendish Hydrogen gikk onsdag på børs med 600 millioner kroner i banken. Konsernsjef Robert Borin varsler at selskapet må hente kapital et par ganger før det går med overskudd.

Selskapet er Nels tidligere fyllestasjonsvirksomhet. Sjefen sier det er vanskelig å si eksakt hvor mye penger de trenger – det avhenger av hvor raskt hydrogenmarkedet utvikler seg.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oljefondet, som stemmer imot lønnspakkene til Tesla-sjef Elon Musk og norske Bjørn Gulden, som i fjor ble toppsjef i tyske Adidas.

Det er rimelig sikkert at Oljefondets sjef, Nicolai Tangen, ikke får Elon Musk som middagsgjest i Oslo. Etter at Tangen gikk imot Musks lønns- og opsjonspakke på 500 milliarder kroner, svarer Musk ganske sikkert nei, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Norges Bank regionalt nettverk 2/24, kl. 10.00

Norge: Boligprodusentene nyboligtall mai, kl. 10.00