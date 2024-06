Millionene triller inn for sykkelhelt

Tidligere sykkelhelt og TV-profil Dag Otto Lauritzen har gjort det bra økonomisk etter at han la opp som proffsyklist i 1994. I fjor omsatte hans heleide investeringsselskap, Stili Invest, for 7,2 millioner kroner, opp fra 5,9 millioner kroner året før.

Selskapets inntekter kommer hovedsakelig fra underholdning, foredrag, konferansieroppdrag og arrangering av sykkelturer utenlands, samt investeringer i eiendom og fond.

Resultatet før skatt endte på 3,7 millioner kroner, en forbedring sammenlignet med 2022, da resultatet endte på minus 140.000 kroner. Det er derimot langt unna toppåret 2017, hvor selskapet leverte et resultat på over 9 millioner kroner.

Lauritzen tok ut et utbytte på 1,2 millioner kroner fra selskapet, ned fra 1,6 millioner kroner året før.

Stili Invest (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 7,2 5,9 Driftsresultat 3,0 2,0 Resultat før skatt 3,7 −0,1 Årsresultat 3,1 −0,6

Krypto, laks og sykkel

følge aksjonærregistre fra utgangen av 2023, sitter Lauritzen på aksjer i kryptobørsen NBX verdt 81.000 kroner etter dagens kurs. Han har også aksjer verdt vel 275.000 kroner i flyselskapet Norse Atlantic.

Han har videre engasjementer i aksjer som ikke er notert på børsen, blant annet i det landbaserte oppdrettsselskapet OFS Norge som satser på postsmoltproduksjon på Måløy.

I forbindelse med en emisjon på folkefinansieringsplattformen Dealflow i januar, fortalte selskapet til Finansavisen at det legger opp til en vekst i omsetningen fra null i dag til nærmere 1,6 milliarder kroner i 2028, ved full utbygging av anlegget.

I 2022 startet han sykkelklesmerket DO2 Design sammen med sønnen Stian Lauritzen.

Klesmerket omsatte for 1,4 millioner kroner i 2023, med et driftsresultat på minus 1,2 millioner kroner. I oppstartsåret 2022 omsatte det for 600.000 kroner med et driftsresultat på null kroner.

Lauritzen og sykkelproffen Alexander Kristoff er også investert i Green Velo Technologies, som har utviklet sykkelappen Bikefolder.

Sikker vinner

Lauritzen ble for alvor kjent i 1987 da han som første nordmann vant en etappe i Tour de France. Etter han la opp sykkelkarrieren ble han sykkelekspert for TV 2 i 2003. Han ble så kjent med Kristian Ødegård under innspillingen av «Skal vi danse» i 2007.

Det markerte starten på et langt samarbeid mellom de to TV-profilene, som blant annet har frontet TV-programmer som «På tur med Dag Otto» og «Huskestue» i senere tid.

Radarparets seneste satsning, «Kompani Lauritzen», har vært en braksuksess og har lenge vært et av TV 2s aller sikreste kort i TV-krigen. I vår rullet den femte sesongen over skjermen, og det var en hit blant seerne i år også.