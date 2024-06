Musk hevder støtte fra aksjonærene

I kveld klokken 22.30 norsk tid skal Tesla avholde generalforsamling. Der skal Tesla-aksjonærene godkjenne, eventuelt vrake, toppsjef og gründer Elon Musks enorme lønnspakke.

Elon Musk tar seieren på forskudd og sier han har nok støtte fra aksjonærene.

«Begge aksjonæravstemningene vedtas med god margin», heter det i tweeten.

Musk refererer til lønnspakken fra 2018 som ble avvist av en dommer i Delaware tidligere i år, samt flytting av hovedkontoret fra Delaware til Texas.

Avstemningsresultatet sendte Teslas aksjer opp så mye som 7,2 prosent i førhandelen på Wall Street.

«Dette løser ikke saken fullt ut; kompensasjonspakken kan fortsatt bli erklært ulovlig», skrev analytiker Alexander Potter i investeringsbanken Piper Sandler.

Potter la til: «Vi forventer at aksjen vil reagere positivt på denne nyheten, selv om oppgangen kanskje ikke blir like voldsom som nedgangen ville ha vært dersom aksjonærene hadde avvist avtalen»

Avstemningen i generalforsamlingen er primært en tillitserklæring, ifølge Bloomberg. Det skriver at utfallet ikke vil ha en direkte innvirkning på tvisten om lønnspakken fra 2018. Dommeren kan altså velge å hensynta avstemningen eller ignorere det.

Oljefondets store nei

Oljefondet skal stemme mot lønnspakken. Direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, i oljefondet begrunnet avslutningen om å stemme nei i en spalte i E24 på lørdag.

– Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og den har feil struktur i forhold til hva som er mål for utbetaling, skriver hun, og fortsetter:



– Vi har hatt god dialog med Tesla, inkludert styreleder, både på dette og andre saker.

Hun understreker videre at dialogen vil fortsette uansett utfall på generalforsamlingen. Oljefondet eier nær ett prosent av selskapet.