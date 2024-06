Det er forventet at styringsrenten forblir uendret på 4,50 prosent i påvente av Norges Banks rentebeslutning neste torsdag. Likevel kan den siste utviklingen føre til en overraskelse, ifølge Handelsbankens ferske prognose publisert torsdag ettermiddag.

Norges Bank kan være tvunget til å justere rentebanen oppover. Handelsbanken mener videre at rentekutt trolig ikke vil komme før tidligst i første kvartal neste år.

De siste månedlige tallene viser en svekkelse i BNP vekst, til tross for at veksten i første kvartal var sterkere enn forventet. Samtidig viser tallene en økning i arbeidsledigheten. Norges Banks Regionalt Nettverk indikerer også en sterkere kortsiktig utsikt enn tidligere antatt, noe som kan påvirke rentebeslutningen.

Handelsbanken skriver også at kostnadspresset forblir høyt. Blant annet har lønnsvekst har vært høyere enn Norges Banks estimater. Den svake kronekursen har også bidratt til økt inflasjonspress. En svakere krone har økt lønnsevnen i eksportsektoren, noe som legger ytterligere press på andre sektorer som må kompensere med høyere priser. Ifølge Handelsbanken kan en renteøkning være nødvendig for at Norges Bank skal kunne bryte denne kostnadsspiralen og kontrollere inflasjonen.