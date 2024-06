Finansdepartementet åpner for snillere boliglånskrav etter høye renter

– Vi vil vurdere behovet for endringer i forskriften, inkludert kravet om avdragsbetaling, i lys av Finanstilsynets vurderinger og innspillene som kommer, skriver statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet i en epost til Dagens Næringsliv (DN).

Det skriver han etter at det har haglet en del kritikk fra både privatpersoner og økonomer på utlånsforskriften slik den er i dag. Senest i fjor sa departementet at det ikke var behov for å endre forskriften noe mer på daværende tidspunkt.

Men nå har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet presentere deres vurdering av hvordan dagens utlånsforskrift fungerer. Etter fristen 23. august, skal departementet vurdere om de vil gjøre endringer i forskriften.

Statssekretæren påpeker at departementet helt konkret har bedt tilsynet om å redegjøre for «hvordan forskriften har fungert med høyere renter», skriver avisen.

DN har tidligere skrevet om at antallet inkassokrav på boliglån blant unge er doblet, og det samtidig med at rentene stadig er på vei opp. Også eldre grupper og boligeiere med høye inntekter sliter med å få betalt boliglånet.

Banker kan innvilge avdragsfrihet i perioder på seks måneder. Men ifølge hovedregelen, skal alle med 60 prosent av boligens verdi både betjene rentene og nedbetale boliglånet etter 30 år, eller med minst 2,5 prosent år.

