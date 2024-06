Oslo Børs snur ned

Akastor stiger 6 prosent på at HMH Holding, et joint venture selskapet har med Baker Hughes, ser ut til å være på vei mot børs i USA. Kilder opplyser til Bloomberg om en verdsettelse på rundt 1,5 milliarder dollar eller mer, inklusive gjeld. Noteringen kan finne sted så snart som i slutten av september.

Cadeler er bittelitt ned til 62,70 kroner, selv om Fearnley Securities har høynet kursmålet fra 59 til 75 kroner, og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Kyoto-dobling på bud

Handelen i KMC Properties var pauset fra start fredag, men klokken 10.00 kom meldingen om at selskapet kjøpes opp av svenske Logistea. Men nå er pausen opphevet, og aksjen stiger over 5 prosent til 7,44 kroner.

KMC Properties verdsettes til 7,88 kroner pr. aksje, 11,3 prosent over torsdagens sluttkurs. Oppgjøret vil skje gjennom utstedelse av aksjer.

Ellers på M&A-fronten er handelen i gang også i Kyoto Group, som spretter opp over 90 prosent etter at selskapet har inngått en transaksjonsavtale med det danske infrastrukturfondet Glentra.

Det skal gjøres en rettet emisjon mot fondet på 286,7 millioner kroner, samtidig som Glentra vil by 24 kroner aksjen for samtlige aksjer i Kyoto. Aksjen sluttet på 12,35 kroner torsdag.

Fiskeaksje spretter opp

På vinnerlisten merker vi oss Lifecare som stiger over 16 prosent til 2,44 kroner på nokså beskjedent volum i kjølvannet av gårsdagens vellykkede sensortest. Fredag melder selskapet at tegninger for 83,3 millioner aksjer er mottatt i fortrinnsrettsemisjonen der ønsket har vært å utstede 49-59 millioner aksjer til kurs 1,52 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 75-90 millioner kroner.

Barramundi Group stiger 66 prosent etter at deres Brunei-baserte datterselskap har tildelt AquabioTech Group i Malta en totalentreprise.

Skandia Greenpower klatrer over 18 prosent på at selskapet ifølge en oppdatering fredag er i rute til å nå 2024-målsetningene om organisk vekst i kundemassen, 23,5 millioner kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) og et positivt resultat etter skatt.

Nordic Unmanned stiger også over 18 prosent etter at datterselskapet AirRobot har mottatt en sertifiseringsgodkjenning fra det tyske forsvaret for sitt ubemannede luftsystem AR100-H.

Oljen trekker ned

August-kontrakten for Brent-oljen står i 82,45 dollar pr. fat, ned 0,4 prosent (32 cent) siden midnatt og ned fra 82,83 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen faller 0,6 prosent til 78,19 dollar pr. fat.

Etter fire dager på rad med oppgang ser trenden dermed ut til å bli brutt, men oljeprisene ligger likevel an til sin første positive uke på fire uker.

Fredagens fall henger ifølge Bloomberg sammen med en «risk off»-stemning i markedene og en bekymring for at Federal Reserve – i kjølvannet av signaler etter denne ukens møte – kan holde rentene høyere lengre enn tidligere ventet.

Equinor stiger 0,1 prosent, Aker BP 0,3 prosent, mens Vår Energi er bittelitt ned. Ifølge Sokkeldirektoratet har førstnevnte for øvrig boret tørt i letebrønnen 35/11-29s, «Toppand aust», i Nordsjøen. Brønnen ligger i utvinningstillatelse 248 C.