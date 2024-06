Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet torsdag, akkurat som Wall Street torsdag.

I Tokyo har børsene snudd opp etter rentedommen fra Bank of Japan. Sentralbanken holdt som ventet den korteste markedsrenten uendret på 0-0,1 prosent, men signaliserer samtidig en nedtrapping av kjøpene av japanske statsobligasjoner etter neste rentemøtet 30.-31. juli.

Bank of Japan sikter foreløpig mot å kjøpe obligasjoner for 6.000 milliarder yen (38,5 milliarder dollar) i måneden, men har informert markedet om planer om å kjøpe for 4.800-7.000 milliarder yen i måneden de neste 1-2 årene.

«Vi vil fortsatt foreta kjøp i nåværende takt, i overensstemmelse med beslutningen tatt på rentemøtet i mars. Deretter har vi bestemt oss for å redusere obligasjonskjøpene for å sikre at langsiktige renter settes friere i finansmarkedene», skriver sentralbanken ifølge Reuters.

Yen ned, Nikkei opp

Japanske yen svekker seg med rundt 0,5 prosent mot amerikanske dollar etter rentedommen.

Nikkei stiger nå 0,7 prosent til 38.984,28, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,7 prosent til 2.751,66.

Ellers på makrofronten viser endelige tall for Japans industriproduksjon 0,9 prosent fall på månedsbasis i april, og 1,8 prosent nedgang på årsbasis. De foreløpige tallene viste 0,1 prosent fall på månedsbasis og 1,0 prosent nedgang på årsbasis.

I Hongkong er Hang Seng ned 0,7 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen faller 0,4 prosent på det kinesiske fastlandet.

Ellers i regionen stiger Kospi-indeksen i Seoul 0,4 prosent, mens Sydney-børsen trekker ned 0,4 prosent.