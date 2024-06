Ny toppnotering for S&P 500 og Nasdaq

De ledende indeksene på New York-børsen endte blandet torsdag. S&P 500 steg til ny rekord for 31. gang i år, mens Nasdaq slo rekord for 28. gang hittil i år.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,31 prosent til 17.667,56 torsdag. Industritunge Dow Jones falt for tredje dag på rad med 0,17 prosent til 38.646,58. Brede S&P 500 endte opp 0,23 prosent til 5.433,64.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte torsdag på 4,244 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,06 prosent til 11,98.

Rekordfest

Både Nvidia, Microsoft og Apple steg til nye rekorder torsdag. Nvidia endte opp 3,52 prosent torsdag til en kurs på 129,61 dollar per aksje, mens Microsoft endte opp med 0,12 prosent til 441,58 dollar. Apple steg med 0,55 prosent til 214,24 dollar per aksje. Etter stengetid har de tre selskapene en børsverdi hver på over 3.100 mrd dollar. Apples verdi endte høyest på 3.285 mrd dollar, deretter Microsoft på 3.282 mrd, så Nvidia på 3.188 mrd.

Prispresset avtar

242.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 8. juni, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag. Dette var det høyeste antallet siden august i fjor.

Antallet var også godt over 229.000 uken før, og konsensus som ifølge Trading Economics lå på 225.000.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte i forbindelse med onsdagens rentedom at arbeidsmarkedet ikke er overopphetet, og torsdagens jobless-tall gir sentralbanksjefen støtte.