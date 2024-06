Inflasjonen i USA var uendret på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i mai, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Et fall i gassprisene ble i løpet av måneden motvirket av høyere bokostnader.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 0,1 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis, etter tall på henholdsvis 0,3 og 3,4 prosent i april.

«Super core-priser» falt



Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat/energi, var 0,2 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis i mai.

Med 5,4 prosent oppgang utgjør bokostnader (husleier) over to tredjedeler av kjerneinflasjonen på årsbasis.

På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,5 prosent på årsbasis.

Prisveksten på såkalte «super core services», tjenester eksklusive mat, energi og husleie, var faktisk negativ i mai.

– Håp om tidligere kutt



«Totalt sett var dette definitivt en gunstig rapport, som peker mot et mulig første rentekutt fra Fed i september – på linje med vår prognose. Likevel vil Fed trolig måtte se flere gunstige rapporter de neste månedene for å levere et september-kutt», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en oppdatering.

Tidligere Fed-sjef i St. Louis, James Bullard, mener også at dagens inflasjonstall gir håp for dem som ser etter et tidligere rentekutt.

– Det beste man kan gjøre i juli er å legge til rette for et mulig september-kutt, sier han til Bloomberg TV.

Markedet vil nå rette øynene mot onsdagens amerikanske rentebeslutning, der Federal Reserve er bredt ventet å holde styringsrenten uendret.

«Vi forventer ikke kutt og ingen ny guiding, da Fed sannsynligvis vil holde fast ved sin plan om å være datadrevet og ha behov for å se en tydeligere nedgang i inflasjonen før det kuttes», skrev seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets onsdag morgen.

Aksjer opp, renter ned

Swissquote Bank-analytiker Ipek Ozkardeskaya skrev i sin morgenrapport at onsdagens inflasjonstall kunne avgjøre stemningen på de globale markedene resten av måneden og store deler av sommeren.»

Og Wall Street reagerer positivt på inflasjonsrapporten. En liten time etter at den ble sluppet er S&P 500-futures opp 0,9 prosent til 5.424. Dow Jones-futures stiger 0,9 prosent til 39.085 og Nasdaq-100 futures 0,9 prosent til 19.389.

Samtidig faller rentene kraftig, og den amerikanske 10-åringen har reagert ned rundt 10 basispunkter til rundt 4,30 prosent. 2-åringen er ned rundt 13 basispunkter til 4,71 prosent.

Dollaren svekker seg. EURUSD reagerer opp omkring 0,8 prosent til 1,0826, og reverserer dermed noe av trenden fra de siste dagene. Dollaren svekker seg også mot norske kroner, og USDNOK står i 10,50. Dette utgjør nesten 20 øre på dollarkursen.