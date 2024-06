– BYDs kostnadsfordel er høy nok

Hsiao antydet at BYDs lavere tollsats kan skyldes deres private eierskap og støtte fra Berkshire Hathaway. Han bemerket også at BYD har som mål å gradvis etablere sitt merke i EU og er mer samarbeidsvillige med lokale myndigheter.

Dypt skuffet

SAIC har mottatt 11,74 milliarder yuan - vel 17,6 milliarder kroner - i subsidier fra kinesiske myndigheter de tre seneste årene. BYD mottok litt over halvparten av dette beløpet.

SAIC har vært Kinas største bileksportør de seneste åtte årene og solgte over 250.000 kjøretøy til Europa i fjor.

Selskapet hevder at deres gode salgstall er et resultat av teknologisk innovasjon, og ikke statssubsidier.

«Vi er dypt skuffet over beslutningen fra EU-kommisjonen. Tollavgiften bryter ikke bare med prinsippene for markedsøkonomien og internasjonale handelavtaler, men kan også ha en betydelig negativ innvirkning på stabiliteten i den globale bilindustrien og det økonomiske samarbeidet mellom Kina og EU», heter det i en melding fra SAIC.

Fortsatt konkurransedyktig

– Vi tror kinesiske produsenter fortsatt er konkurransedyktige sammenlignet med konkurrentene. Prisene på kinesiske elbiler er vanligvis 20 prosent lavere enn prisene på tilsvarende modeller som er produsert innen EU, sa analytiker Vicent Sun i Morningstar, og fortsatte:

– Med tollavgiften får man kinesiske biler til samme pris som de europeiske, bare med et mer attraktivt design og bedre kjøretøyteknologi, sa analytiker Vicent Sun i Morningstar.

Kina eksporterte 482.000 elbiler til EU i fjor, noe som utgjorde 45 prosent av eksporten av elbiler fra landet. Eksporten til USA var minimal.

Etter EUs kunngjøring lovet Beijing å «ta alle nødvendige tiltak» for å forsvare sine rettigheter. Analytikere tror at Beijing vil slå tilbake, men at de vil utvise en viss tilbakeholdenhet.

Andy Mok fra Center for China and Globalization bemerket at europeere, spesielt tyskere, frykter en kinesisk reaksjon. Han la til at Kina ser på helhetsbildet og vil vurdere det bredere forholdet til Europa og det geopolitiske miljøet, ikke bare elbiler.